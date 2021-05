Amici 20, Giulia e Sangiovanni si giocano la finale. Ma sui social tutti si chiedono 'Dove sono gli altri?' (Di domenica 16 maggio 2021) Amici 20, Giulia e Sangiovanni si giocano la finale, ma sui social tutti si chiedono 'dDove sono gli altri?' . Nessuna finalissima a tre, e in due velocissime manche. Il cambio del , però, non convice ... Leggi su leggo (Di domenica 16 maggio 2021)20,sila, ma suisi'dgli?' . Nessuna finalissima a tre, e in due velocissime manche. Il cambio del , però, non convice ...

Advertising

lapinella : Giulia e Chris Martin... troppo per il mio cuore??????? #giuliastabile #amici #Amici20 #coldplay - lapinella : E Brava Giulia, brava Giulia?????? #giuliastabile #Amici20 #amici - lorenzoniadrian : Tv, Giulia ha vinto la 20^ edizione di Amici, battuto il superfavorito Sangiovanni #Amici20 #giuliastabile… - graziadonatell : RT @Iperborea_: Complimenti a Giulia. Tutto il disappunto non era per lei, né per Sangio, ma per una finale che nessuno ha compreso. L'ediz… - funny_dreamer16 : Siete semplicemente meravigliosi, due ragazzi giovani ed innamorati, pronti a sostenersi l'uno con l'altra. Giulia,… -