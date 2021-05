Amici 20 | finisce la loro storia d’amore | la ballerina spiazza tutti

Leggi su vesuvius

(Di sabato 15 maggio 2021) Questa sera andrà in onda la finale di20 ma nelle ultime ore non si fa che parlare della fine della: il racconto dei fatti. Il logo del noto programma tv (via social)Il momento tanto atteso sta per arrivare. Questa sera, infatti, si scoprirà chi dei cinque finalisti ancora in gara vincerà il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. I 3 cantanti Aka7even, Sangiovanni e Deddy e i 2 ballerini, Alessandro e Giulia si sfideranno per provare a trionfare in uno dei programmi più visti e seguiti della Mediaset. Si ricorda che la finale andrà in onda questa sera, sabato 15 maggio, a partire dalle ore 21.20. La differenza tra le altre puntate del serale riguarda il modo in cui il programma si svolgerà: l’ultima puntata, infatti, è rigorosamente in diretta. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ...