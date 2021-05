Amici 20 finale | tutti i vincitori delle 20 edizioni del talent show di Maria De Filippi su Canale 5

(Di sabato 15 maggio 2021) Sabato 15 maggio 2021 andrà in onda in prima serata su5 la finalissima di. Ilscritto e condotto daDeè arrivato alla 20esima e sta per svelare il suo vincitore. Prima ce ne sono stati molti, molti altri; alcuni sono diventati famosissimi, altri i fan fanno più fatica a ricordarli, ma hannoscritto un pezzo di storia della televisione dedicata aidiDedelAd20 è tempo di bilanci e sfide finali, che porteranno i 5 ragazzi rimasti in gara a sfidarsi per il trono di vincitore di questa edizione. Chi la ...

Aka7even, Sangiovanni e Deddy per la categoria cantanti da una parte. Giulia e Alessandro, ballerini, dall'altra. Sono i cinque giovani talenti che hanno conquistato la finale nel serale di Amici di Maria De Filippi, che stasera - in diretta dagli studi Titanus Elios in Roma, su Canale 5 - proclamerà il vincitore assoluto di questa edizione. Al vincitore andrà un