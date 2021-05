Amici 20: ecco i vincitori dei premi assegnati nel corso della finale (Di domenica 16 maggio 2021) I premi di Amici 20 Mancano pochi minuti all’elezione del vincitore di Amici 20, e a breve finalmente sapremo chi sarà ad alzare la tanto ambita coppa. Tuttavia nel corso della finale di questa sera come sappiamo sono stati assegnati vari premi, che sono stati vinti da alcuni dei 5 finalisti. Ma cosa è accaduto? L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 16 maggio 2021) Idi20 Mancano pochi minuti all’elezione del vincitore di20, e a breve finalmente sapremo chi sarà ad alzare la tanto ambita coppa. Tuttavia neldi questa sera come sappiamo sono stativari, che sono stati vinti da alcuni dei 5 finalisti. Ma cosa è accaduto? L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

FabriCecchetti : Ecco gli 'amici' di sinistra, quelli solidali a giorni alterni! #iostoconSalvini - IlContiAndrea : #Amici20, la finale: chi sono i finalisti in gara e come funziona la votazione. Ecco tutto quello che c’è da sapere… - Alina_twain : Avete presente quando alle elementari vostra madre vi obbliga a a mettere il giubbino di jeans in vita per andare i… - thiagodamjan : da scaricatrice di porto a salvatrice della finale di amici, ecco a voi Gaia Gozzi - lucasoulmatee : RT @sabrinsky1: ECCO A VOI IL VERO VINCITORE DI AMICI. ?? #aka7even #amici20 -