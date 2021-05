Amarone: il vino rosso veneto per eccellenza (Di sabato 15 maggio 2021) Vellutato e morbido, l’Amarone è il vino rosso perfetto per qualsiasi occasione. Raffaele Boscaini della cantina Masi parla dei segreti e delle caratteristiche del vino rosso veneto più apprezzato al mondo. Da dove viene il nome Amarone? Ho rivolto questa domanda a Raffaele Boscaini. Settima generazione titolare di Masi Agricola , prestigiosa azienda vitivinicola veneta Leggi su periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) Vellutato e morbido, l’è ilperfetto per qualsiasi occasione. Raffaele Boscaini della cantina Masi parla dei segreti e delle caratteristiche delpiù apprezzato al mondo. Da dove viene il nome? Ho rivolto questa domanda a Raffaele Boscaini. Settima generazione titolare di Masi Agricola , prestigiosa azienda vitivinicola veneta

Advertising

MimosaLilla : La villa della torre Allegrini si trova a Fumane ad 1 km dal B&B mimosa e lillà, non solo vino ma anche arte e stor… - TheNewAge77 : RT @albertolupini: I vitigni storici dell’Amarone: come influenzano lo stile del vino? - albertolupini : I vitigni storici dell’Amarone: come influenzano lo stile del vino? - marcocarestia : RT @WineNewsIt: A #Pramaggiore, il “#vigneto della #Serenissima”, il #concorsoenologico più antico d’#Italia. All’edizione n. 60, nella #Mo… - amissdelgarda : RT @WineNewsIt: A #Pramaggiore, il “#vigneto della #Serenissima”, il #concorsoenologico più antico d’#Italia. All’edizione n. 60, nella #Mo… -