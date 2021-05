Altro che famosi, “se voglio vederlo vado a Ostia”: la bordata di Maurizio Costanzo contro l’Isola (Di sabato 15 maggio 2021) l’Isola dei famosi è giunta alla sua diciassettesima puntata serale con un numero di spettatori pressoché costante (in calo rispetto a lunedì ma poco inferiore rispetto a venerdì scorso, giorno in cui deve rivaleggiare con ‘Top Dieci’ di Carlo Conti: per quanto riguarda ieri parliamo di 2.796.000 spettatori pari ad uno share del 16,7%.) a testimonianza che il reality condotto può contare su un discretamente nutrito gruppo di telespettatori fidelizzati. Ma tra questi on Maurizio Costanzo. Lo storico volto Mediaset (e non solo) ha dimostrato la sua reticenza nei confronti del programma durante un’intervista rilasciato a Il Fatto Quotidiano. E non ha usato mezzi termini: “Perché si chiama Isola dei famosi, se non c’è nessun famoso?”. Isola dei famosi, le parole di ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 15 maggio 2021)deiè giunta alla sua diciassettesima puntata serale con un numero di spettatori pressoché costante (in calo rispetto a lunedì ma poco inferiore rispetto a venerdì scorso, giorno in cui deve rivaleggiare con ‘Top Dieci’ di Carlo Conti: per quanto riguarda ieri parliamo di 2.796.000 spettatori pari ad uno share del 16,7%.) a testimonianza che il reality condotto può contare su un discretamente nutrito gruppo di telespettatori fidelizzati. Ma tra questi on. Lo storico volto Mediaset (e non solo) ha dimostrato la sua reticenza nei confronti del programma durante un’intervista rilasciato a Il Fatto Quotidiano. E non ha usato mezzi termini: “Perché si chiama Isola dei, se non c’è nessun famoso?”. Isola dei, le parole di ...

