Advertising

Affaritaliani : Almeno 70 migranti trasferiti da Lampedusa a Porto Empedocle - Antonio_Grassia : Clamoroso autogol di Roberto Angelini. In tv servizi strappalacrime sul lavoro dei #migranti , dei riders e sulle d… - GIANPIE90651460 : @Drittorovescio_ @karimamoual Assolutamente NO. Ma con i problemi che abbiamo, chiusura aziende, perdita posti lavo… - GIANPIE90651460 : @Drittorovescio_ @karimamoual Ma con i problemi che abbiamo, chiusura aziende, perdita posti lavoro, Covid dobbiamo… - carlossartori19 : Con i 20 miliardi anno che si buttano per mantenere PD Leu e migranti si potrebbero generare sicurezza economica e… -

Ultime Notizie dalla rete : Almeno migranti

Tiscali.it

L'emergenzatorna in primo piano nell'agenda politica italiana. Per questo sono stati trasferiti dall hotspot di Lampedusa a Porto Empedocle70, molti di questi di età minore non accompagnati. Sempre nella giornata di ieri a Lampedusa altri 650erano stati imbarcati a bordo della nave quarantena Azzurra. Si riduce ...... "fino ad oggi non siamo stati colpiti " dichiara padre Patton " e non ci sono stati ... I cristiani locali, in larghissima maggioranza sono arabi e lavoratoristranieri, e rappresentano ...(askanews) - L'emergenza migranti torna in primo piano nell'agenda politica italiana. Per questo sono stati trasferiti dall hotspot di Lampedusa a Porto Empedocle almeno 70 migranti, molti di ...Il Sahel sta attraversando una gravissima crisi socio-politica: attentati, carestia, fame sono solo alcune delle piaghe che affliggono la regione, dove si registra una percentuale di ...