Almeno 70 migranti trasferiti da Lampedusa a Porto Empedocle L'emergenza migranti torna in primo piano nell'agenda politica italiana. Per questo sono stati trasferiti dall hotspot di Lampedusa a Porto Empedocle almeno 70 migranti, molti di questi di età minore non accompagnati. Sempre nella giornata di ieri a Lampedusa altri 650 migranti erano stati imbarcati a bordo della nave quarantena Azzurra. Si riduce ...

