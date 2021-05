Allenta ancora la morsa Covid: 6.659 nuovi contagi, 136 decessi e meno ricoveri (Di sabato 15 maggio 2021) Finalmente l'effetto combinato vaccini e caldo sta stando i primi frutti, sperando che non ci sia un Allentamento delle precauzioni nei comportamenti individuali che comprometta la liberazione del ... Leggi su globalist (Di sabato 15 maggio 2021) Finalmente l'effetto combinato vaccini e caldo sta stando i primi frutti, sperando che non ci sia unmento delle precauzioni nei comportamenti individuali che comprometta la liberazione del ...

Advertising

globalistIT : - PugliaStream : Si allenta la morsa Covid in Puglia 1.383 ricoverati, ma ancora 31 morti - messveneto : Coronavirus, il bollettino del 12 maggio in Italia: 8.085 nuovi casi, 201 decessi: Si allenta ancora la pressione s… - corrmezzogiorno : #Bari Il Covid in Puglia rallenta: 1.383 ricoverati, ma ancora 31 morti - giornaleradiofm : Salute: Covid: report Gimbe, -15% decessi, in 1 mese quasi dimezzati ricoveri e intensive: Roma, 13 mag. (Adnkronos… -