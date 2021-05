Allegri Juventus, pericolo dalla Serie A: una big italiana sul tecnico (Di sabato 15 maggio 2021) Allegri Juventus – Nei prossimi giorni la Juventus scioglierà il dubbio più importante: l’allenatore. Non ci sono dubbi infatti sul fatto che la scelta del tecnico sarà il primo passo da compiere, quello che determinerà anche le strategie in chiave calciomercato. La conferma di Andrea Pirlo sembra essere sempre più difficile. Il tecnico proverà a conquistare la Coppa Italia mercoledì prossimo, ma soprattutto insieme ai suoi ragazzi dovranno cercare di conquistare almeno il quarto posto, quello che spedisce in Champions League. Allegri Juventus, spunta il Napoli Giocare nel prestigioso torneo sarebbe importante anche dal punto di vista economico. Se la Juventus deciderà di cambiare allenatore, restano due i nomi principalmente in lizza. Quello di Zidane ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 15 maggio 2021)– Nei prossimi giorni lascioglierà il dubbio più importante: l’allenatore. Non ci sono dubbi infatti sul fatto che la scelta delsarà il primo passo da compiere, quello che determinerà anche le strategie in chiave calciomercato. La conferma di Andrea Pirlo sembra essere sempre più difficile. Ilproverà a conquistare la Coppa Italia mercoledì prossimo, ma soprattutto insieme ai suoi ragazzi dovranno cercare di conquistare almeno il quarto posto, quello che spedisce in Champions League., spunta il Napoli Giocare nel prestigioso torneo sarebbe importante anche dal punto di vista economico. Se ladeciderà di cambiare allenatore, restano due i nomi principalmente in lizza. Quello di Zidane ...

