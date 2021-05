«All I know so far»: la lezione di Pink nel trailer del documentario Amazon (Di sabato 15 maggio 2021) Il documentario porta lo stesso titolo del singolo che Pink ha rilasciato da ultimo. «All I know so far», recita lo show, «Tutto quel che ho capito finora». Cosa sia il tutto, Pink non lo dice esplicitamente. Ma, nel trailer del documentario, al debutto su Amazon Prime Video il 21 maggio prossimo, l’accenno è più che chiaro. Pink, che nel brano omonimo ha voluto cantare alla figlia Willow la storia della propria vita, così da spiegarle che «l’oscurità va e viene», ha voluto utilizzare il World Tour del 2019 per raccontarsi nel suo essere tridimensionale: insieme, madre, rockstar e donna. «Ho sempre voluto essere una rockstar, e ho sempre sognato di essere madre», ha esordito nel trailer di Pink: All I know so far, prima di spiegare come «Ogni madre non può che pensare al proprio bambino ogni secondo di ogni minuto di ogni giornata». https://www.youtube.com/watch?v=EWcuGM8zjh0 Leggi su vanityfair (Di sabato 15 maggio 2021) Il documentario porta lo stesso titolo del singolo che Pink ha rilasciato da ultimo. «All I know so far», recita lo show, «Tutto quel che ho capito finora». Cosa sia il tutto, Pink non lo dice esplicitamente. Ma, nel trailer del documentario, al debutto su Amazon Prime Video il 21 maggio prossimo, l’accenno è più che chiaro. Pink, che nel brano omonimo ha voluto cantare alla figlia Willow la storia della propria vita, così da spiegarle che «l’oscurità va e viene», ha voluto utilizzare il World Tour del 2019 per raccontarsi nel suo essere tridimensionale: insieme, madre, rockstar e donna. «Ho sempre voluto essere una rockstar, e ho sempre sognato di essere madre», ha esordito nel trailer di Pink: All I know so far, prima di spiegare come «Ogni madre non può che pensare al proprio bambino ogni secondo di ogni minuto di ogni giornata». https://www.youtube.com/watch?v=EWcuGM8zjh0

