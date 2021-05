Alitalia, come decollano gli scioperi per Ita (Di sabato 15 maggio 2021) Il 15 maggio è in programma uno sciopero di 24 ore del comparto aeroportuale e dell’indotto, proclamato dai sindacati Cub e Usb. I lavoratori della compagnia Alitalia nella stessa giornata incroceranno le braccia dalle 10 alle 18. I piloti aerei incrociano le braccia. Il 15 maggio, i sindacati di CUB e USB hanno indetto una sciopero di 24 ore per tutto il comparto aeroportuale e dell’indotto. Contestualmente anche i lavoratori della compagnia Alitalia incroceranno le braccia dalle 10 alle 18. La ragione del contendere, per i lavoratori di Alitalia, è il piano Ita al vaglio del Governo per il rinnovo della compagnia di bandiera che rischia di lasciare a casa tanti lavoratori. I numeri del Piano Ita Il Piano Ita è frutto di un braccio di ferro tra il Governo e l’Unione Europea. Il piano vorrebbe salvare dal fallimento ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) Il 15 maggio è in programma uno sciopero di 24 ore del comparto aeroportuale e dell’indotto, proclamato dai sindacati Cub e Usb. I lavoratori della compagnianella stessa giornata incroceranno le braccia dalle 10 alle 18. I piloti aerei incrociano le braccia. Il 15 maggio, i sindacati di CUB e USB hanno indetto una sciopero di 24 ore per tutto il comparto aeroportuale e dell’indotto. Contestualmente anche i lavoratori della compagniaincroceranno le braccia dalle 10 alle 18. La ragione del contendere, per i lavoratori di, è il piano Ita al vaglio del Governo per il rinnovo della compagnia di bandiera che rischia di lasciare a casa tanti lavoratori. I numeri del Piano Ita Il Piano Ita è frutto di un braccio di ferro tra il Governo e l’Unione Europea. Il piano vorrebbe salvare dal fallimento ...

