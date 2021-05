Alessio | “Vi racconto Antonio Conte L’ho visto piangere una sola volta”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 15 maggio 2021) Nell’intervista a Sportweek, l’ex vice di, Angelo, ha raccontato il tecnico dell’Inter: “Vederloè un episodio rarissimo, direi unico. Lo conosco da una vita e mi creda, è capitato solo una. Ai tempi della Juventus, nel 2012, eravamo a Pechino per la Supercoppa vinta ai supplementari contro il Napoli: entrambi squalificati per la vicenda calcioscommesse, nel momento in cui arrivammo allo stadio con la squadra ci vietarono di seguirla negli spogliatoi. Ci ritrovammo in una stanza, da soli, in attesa di essere accompagnati in tribuna: ricordo il grande silenzio, sembrava ci fossimo persi. E proprio lì,pianse”. Foto: Sunday Post L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.