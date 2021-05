Albertini si sfila dalla corsa a sindaco di Milano: "Non posso accettare per ragioni personali" (Di sabato 15 maggio 2021) AGI - Gabriele Albertini non sarà il candidato del centrodestra alle prossime elezioni che serviranno per scegliere il nuovo sindaco di Milano. Con un atteso comunicato pubblicato sul proprio sito, l'ex sindaco del capoluogo lombardo ha scritto che "purtroppo, per un insieme di ragioni personali, non posso accettare questa generosa opportunità offertami". Albertini si è rivolto "ai concittadini milanesi, agli amici e sostenitori, ai leader del centro-destra: Matteo Salvini, Giorgia Meloni, e Silvio Berlusconi", al quale ha rivolto "con affetto un augurio di pronta guarigione". Ebbene, a tutti loro, Albertini ha sostenuto di dover dare "una risposta dopo settimane in cui ho sentito l'affetto e il sostegno di voi tutti. ... Leggi su agi (Di sabato 15 maggio 2021) AGI - Gabrielenon sarà il candidato del centrodestra alle prossime elezioni che serviranno per scegliere il nuovodi. Con un atteso comunicato pubblicato sul proprio sito, l'exdel capoluogo lombardo ha scritto che "purtroppo, per un insieme di, nonquesta generosa opportunità offertami".si è rivolto "ai concittadini milanesi, agli amici e sostenitori, ai leader del centro-destra: Matteo Salvini, Giorgia Meloni, e Silvio Berlusconi", al quale ha rivolto "con affetto un augurio di pronta guarigione". Ebbene, a tutti loro,ha sostenuto di dover dare "una risposta dopo settimane in cui ho sentito l'affetto e il sostegno di voi tutti. ...

