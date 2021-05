Albertini ha detto no. Centrodestra senza candidato a Milano (Di sabato 15 maggio 2021) Gabriele Albertini rinuncia a correre per Milano e lascia un problema aperto a tutto il Centrodestra che aveva dato l’ok alla sua candidatura. «In questo giorno a me caro, che coincide con la data in cui nel 1997 ho giurato da Sindaco per la prima volta, mi rivolgo ai concittadini milanesi, agli amici e sostenitori, ai leader del centro-destra: Matteo Salvini , Giorgia Meloni, e Silvio Berlusconi, al quale rivolgo con affetto un augurio di pronta guarigione», scrive l’ex sindaco sul suo sito, allo scadere delle 24 ore di riflessione richieste ai tre leader. «Vi devo una risposta dopo settimane in cui ho sentito l’affetto e il sostegno di voi tutti. Alcuni sondaggi m’avevano indicato come possibile candidato vincente nella imminente consultazione elettorale per la scelta del Sindaco di Milano. ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) Gabrielerinuncia a correre pere lascia un problema aperto a tutto ilche aveva dato l’ok alla sua candidatura. «In questo giorno a me caro, che coincide con la data in cui nel 1997 ho giurato da Sindaco per la prima volta, mi rivolgo ai concittadini milanesi, agli amici e sostenitori, ai leader del centro-destra: Matteo Salvini , Giorgia Meloni, e Silvio Berlusconi, al quale rivolgo con affetto un augurio di pronta guarigione», scrive l’ex sindaco sul suo sito, allo scadere delle 24 ore di riflessione richieste ai tre leader. «Vi devo una risposta dopo settimane in cui ho sentito l’affetto e il sostegno di voi tutti. Alcuni sondaggi m’avevano indicato come possibilevincente nella imminente consultazione elettorale per la scelta del Sindaco di. ...

