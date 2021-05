Al voto in Iran siamo sempre in cerca del moderato di turno (Di sabato 15 maggio 2021) Nel suo memoir “Undaunted”, l’ex direttore della Cia John Brennan descrive l’accordo nucleare con Teheran come uno strumento essenziale tanto alla stabilizzazione del medio oriente, quanto al rafforzamento dei moderati in Iran. Brennan, come la gran parte degli analisti, identifica i moderati nelle figure del presidente Hassan Rohani e del suo ministro degli Esteri, Mohammed Javad Zarif. Perché ogni decade rivoluzionaria ha propagandato la lotta fratricida tra falchi e colombe, conservatori e riformisti, principalisti e appunto, moderati e, in parallelo, all’interno di questo scontro permanente, ogni decade rivoluzionaria ha saputo sfornare uomini che, con alterne fortune, sono riusciti a incarnare un’idea di cambiamento, la transizione a una specie di “khomeinismo light”. Così, a ogni tornata elettorale, gli osservatori sperano di trovare un Ali Akbar Hashemi ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 maggio 2021) Nel suo memoir “Undaunted”, l’ex direttore della Cia John Brennan descrive l’accordo nucleare con Teheran come uno strumento essenziale tanto alla stabilizzazione del medio oriente, quanto al rafforzamento dei moderati in. Brennan, come la gran parte degli analisti, identifica i moderati nelle figure del presidente Hassan Rohani e del suo ministro degli Esteri, Mohammed Javad Zarif. Perché ogni decade rivoluzionaria ha propagandato la lotta fratricida tra falchi e colombe, conservatori e riformisti, principalisti e appunto, moderati e, in parallelo, all’interno di questo scontro permanente, ogni decade rivoluzionaria ha saputo sfornare uomini che, con alterne fortune, sono riusciti a incarnare un’idea di cambiamento, la transizione a una specie di “khomeinismo light”. Così, a ogni tornata elettorale, gli osservatori sperano di trovare un Ali Akbar Hashemi ...

