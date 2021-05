Al via da oggi in Campania le prenotazioni per i cittadini della fascia di età 45-49 (Di sabato 15 maggio 2021) A partire da domani (oggi per chi legge, n.d.r.) sarà aperta in Campania la piattaforma per le adesioni alla vaccinazione dei cittadini della fascia di età 45-49. Per la fascia 40-44 la piattaforma sarà aperta a partire da martedì prossimo, 18 maggio. Ma, in ogni caso, i conti sulle dosi di vaccino secondo il governatore Vincenzo De Luca, continuano a non tornare. E questo potrebbe pregiudicare l’obiettivo di rendere immune la regione entro l’estate. Ad oggi, in Campania, sono 2.337.824 le dosi di vaccino somministrate: sono stati vaccinati con la prima dose 1.695.714 cittadini e di questi 642.110 hanno ricevuto la seconda dose. Ma di certo non basta. “Dobbiamo arrivare a più di 9 milioni di somministrazioni – dice De Luca nella ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 15 maggio 2021) A partire da domani (per chi legge, n.d.r.) sarà aperta inla piattaforma per le adesioni alla vaccinazione deidi età 45-49. Per la40-44 la piattaforma sarà aperta a partire da martedì prossimo, 18 maggio. Ma, in ogni caso, i conti sulle dosi di vaccino secondo il governatore Vincenzo De Luca, continuano a non tornare. E questo potrebbe pregiudicare l’obiettivo di rendere immune la regione entro l’estate. Ad, in, sono 2.337.824 le dosi di vaccino somministrate: sono stati vaccinati con la prima dose 1.695.714e di questi 642.110 hanno ricevuto la seconda dose. Ma di certo non basta. “Dobbiamo arrivare a più di 9 milioni di somministrazioni – dice De Luca nella ...

Advertising

team_world : Al via alle ore 10 DI OGGI la vendita dei biglietti per il concerto di LOUIS TOMLINSON al Lorenzini District di Mil… - Radio3tweet : Prendiamo la metropolitana fino alla fermata Cordusio e percorriamo via Dante per arrivare all’ingresso del Piccolo… - borghi_claudio : Mi sa che oggi il nostro amico ride meno Pubblica foto di Borghi a testa in giù, medico dell'Asl Toscana Centro ne… - NauticaReport : Rolex Capri Sailing Week: al via oggi la 66^ Regata dei Tre Golfi - stef_giac : Da oggi tutto Cambierà (Neffa) -