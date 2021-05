Aeroporto Sanzio | offerta più ampia | riprendono i collegamenti con la Sicilia poi si volerà anche a Olbia e a Cagliari

Advertising

ANCONA - Si riparte da Palermo e Catania, si proseguirà con Olbia e Cagliari. Sono i voli verso le isole a indicare la nuova rotta dell', che esce così da mesi di attività portata avanti principalmente con i cargo e con i collegamenti per Trapani e Tirana. Da ieri si è ricominciato a viaggiare verso Palermo (fino a 4 ...ANCONA - La consegna con Dhl è attesa all'di Falconara per le 8.45. Giusto i tempi tecnici per lo scarico ed il trasporto ed alle 9.30 arriveranno nell'hub regionale all'Inrca di Ancona. Giovane pusher arrestato con quasi un chilo e ...ANCONA - Si riparte da Palermo e Catania, si proseguirà con Olbia e Cagliari. Sono i voli verso le isole a indicare la nuova rotta dell’aeroporto Sanzio, che esce così da mesi di attività portata ...FALCONARA - In calendario vi è anche il riavvio dei collegamenti per Olbia e Cagliari con la flotta della compagnia Volotea ...