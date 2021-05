A Villa Manin il nuovo hub vaccini della regione:somministrate le dosi di Johnson&Johnson (Di sabato 15 maggio 2021) “Credo che Villa Manin sia il più bel centro vaccinale d’Italia, ma soprattutto è un luogo iconico del Friuli Venezia Giulia che, attraverso i vaccini, diventa il simbolo della ripartenza dopo un anno e mezzo di sacrifici. L’organizzazione e l’affluenza sono ottime e quindi l’auspicio è che sempre più cittadini decidano di vaccinarsi, perché questo è l’unico vero strumento a nostra disposizione per tornare alla normalità”. È questo il messaggio lanciato dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, assieme al vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, e all’assessore alla Cultura, Tiziana Gibelli, durante la visita di sabato 15 maggio a Villa Manin di Passariano, che è stata trasformata per questo fine settimana in punto vaccinale dell’Azienda ... Leggi su udine20 (Di sabato 15 maggio 2021) “Credo chesia il più bel centro vaccinale d’Italia, ma soprattutto è un luogo iconico del Friuli Venezia Giulia che, attraverso i, diventa il simboloripartenza dopo un anno e mezzo di sacrifici. L’organizzazione e l’affluenza sono ottime e quindi l’auspicio è che sempre più cittadini decidano di vaccinarsi, perché questo è l’unico vero strumento a nostra disposizione per tornare alla normalità”. È questo il messaggio lanciato dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, assieme al vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, e all’assessore alla Cultura, Tiziana Gibelli, durante la visita di sabato 15 maggio adi Passariano, che è stata trasformata per questo fine settimana in punto vaccinale dell’Azienda ...

antopillosio : RT @messveneto: Villa Manin diventa centro per le vaccinazioni: nel weekend più di 2.200 dosi di Johnson & Johnson - eliomast : @Tullio_Avoledo Villa Manin? Niente male direi! - mrosamalisan : RT @il_piccolo: Fedriga ha ribadito che lunedì 17 si apriranno le agende anche alla fascia d'età 40-49 - GibelliTiziana : RT @il_piccolo: Fedriga ha ribadito che lunedì 17 si apriranno le agende anche alla fascia d'età 40-49 - maxbasello : @GibelliTiziana Ps: complimenti per l'organizzazione oggi in villa manin dei vaccini -