A rischio il progetto del vaccino italiano Reithera. La Corte dei Conti blocca i fondi (Di sabato 15 maggio 2021) Uno stop preventivo che di fatto però blocca il programma. 'Attendiamo ancora la motivazione', spiegano fonti del ministero dello Sviluppo economico, sottolineando che nel frattempo il piano per la ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 15 maggio 2021) Uno stop preventivo che di fatto peròil programma. 'Attendiamo ancora la motivazione', spiegano fonti del ministero dello Sviluppo economico, sottolineando che nel frattempo il piano per la ...

Advertising

chetetuitti : @Archi_T_Tetta A suo dire una volta che sani eventuali abusi(e nel mio condominio non ce ne sono)e presenti il prog… - Legambiente : RT @RaiperilSociale: Alle 10.50 circa su @RaiTre la rubrica #SpazioLibero ospita @Legambiente con #Tartalove, il progetto nazionale per la… - Swanie76267526 : RT @ilpensiero: Nell'ultimo articolo di @senticp si parla anche de 'I primi 1000 giorni', progetto nato per valutare l’impatto sulla salute… - RaiperilSociale : Alle 10.50 circa su @RaiTre la rubrica #SpazioLibero ospita @Legambiente con #Tartalove, il progetto nazionale per… - norinadiblasio : RT @ilpensiero: Nell'ultimo articolo di @senticp si parla anche de 'I primi 1000 giorni', progetto nato per valutare l’impatto sulla salute… -