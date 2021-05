A Milano il presidio contro il ddl Zan | la polizia carica i contestatori | il video delle tensioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 maggio 2021) Alil ddl Zan organizzato dal movimento #restiamoliberi in piazza Duomo, a, circa un centinaio di giovani favorevoli alla legge si sono presentati alla manifestazione per contestare Simone Pillon, Matteo Salvini e gli altri organizzatori. Gli agenti in assetto antisommossa hanno però presidiato la piazza allontanando con alcune cariche di alleggerimento i. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.