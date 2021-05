A Medjugorje rosario anti pandemia. Brosio: «La scelta del Papa un nuovo passo importante» (Di sabato 15 maggio 2021) Medjugorje per la prima volta al centro di una iniziativa ufficiale della Santa Sede. La parrocchia di San Giacomo della cittadina della Bosnia Esrzegovina meta di pellegrinaggi, con milioni di pellegrini ogni anno, guida stasera la maratona di preghiere anti pandemia voluta dal Papa. Il caso Medjugorje, che è ancora aperto, è iniziato nel giugno 1981. Quell’anno ci furono le apparizioni a sei veggenti, quattro ragazze e due ragazzi a quali la Vergine si sarebbe presentata come “Regina della Pace”. LEGGI ANCHE Medjugorje, il Papa manda un inviato speciale per fare luce sulle apparizioni Medjugorje, per la prima volta nessun messaggio della Madonna a Mirjana. Ecco perché I riconoscimenti Sul maratona di preghiera è intervenuto Paolo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 maggio 2021)per la prima volta al centro di una iniziativa ufficiale della Santa Sede. La parrocchia di San Giacomo della cittadina della Bosnia Esrzegovina meta di pellegrinaggi, con milioni di pellegrini ogni anno, guida stasera la maratona di preghierevoluta dal. Il caso, che è ancora aperto, è iniziato nel giugno 1981. Quell’anno ci furono le apparizioni a sei veggenti, quattro ragazze e due ragazzi a quali la Vergine si sarebbe presentata come “Regina della Pace”. LEGGI ANCHE, ilmanda un inviato speciale per fare luce sulle apparizioni, per la prima volta nessun messaggio della Madonna a Mirjana. Ecco perché I riconoscimenti Sul maratona di preghiera è intervenuto Paolo ...

