A 35 giorni dal richiamo il rischio di decesso per Covid si abbassa del 95% – I dati dell'Iss (Di sabato 15 maggio 2021) Arriva il primo report nazionale dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute sull'impatto della campagna vaccinale contro il Coronavirus. Secondo l'Iss, a partire dai 35 giorni dall'inizio del ciclo vaccinale si può già vedere una riduzione dell'80% delle infezioni, del 90% dei ricoveri e del 95% dei decessi. Già a partire dalle due settimane successive, comunque, diminuisce progressivamente il rischio di infezione, di ricovero e di morte. Il dato è stato ricavato in base all'analisi congiunta dell'Anagrafe nazionale vaccini e della Sorveglianza integrata Covid-19, e che sembra valere sia negli uomini vaccinati che nelle donne, riscontrabile in persone di diverse fasce di età. Il report raccoglie i numeri a partire dal 27 dicembre 2020 (giorno del V-Day europeo) al 3 maggio 2021, e fanno riferimento a 13,7 ...

