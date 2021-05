(Di sabato 15 maggio 2021) Sono 6.659 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 7.567. Sono invece 136 le vittime in un giorno, in XX rispetto ai 182 di ieri. Con 294.686 tamponi effettuati, l’indice di positività scende al 2,25%.

Advertising

ivl24_it : Covid-19 (15mag 2021) | Bollettino ITALIA: 6659 nuovi contagi, 136 nuovi decessi e 13292 guariti - LolliGroup : Coronavirus bollettino di oggi 15 maggio: 6659 nuovi casi e 136 vittime - HuffPostItalia : 6659 nuovi casi e 136 morti. I dati di oggi - irenefrancesco : franncesco covid in italia 6659 nuovi casi e 139 morti -

Ultime Notizie dalla rete : 6659 nuovi

ivl24

In Liguria icontagi sono 452 (ieri erano 285). Tutte le regioni di Italia hanno fatto ... 18.257 ( - 40) Terapia intensiva: 2.168 (+11) Isolamento domiciliare: 375.718 () Totale ...Nella settimana appena conclusa, che va dal 27 gennaio al 2 febbraio, conpositivi in Puglia si è registrato un calo del 2,4% deicasi di infezione da coronavirus rispetto ai 7 giorni precedenti. La Puglia è tra le 11 regioni in cui si è registrato un segno meno. ...Di seguito è esposto il regolamento del forum di discussione di Hardware Upgrade. Le norme qui contenute regolamentano l'utilizzo del forum in ogni sua parte; sono presenti in alcuni dei sottoforum de ...