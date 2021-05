2020 'annus horribilis' del turismo, Federlaberghi: perse 233 milioni di presenze (Di sabato 15 maggio 2021) Il presidente Bocca: imprese e lavoratori hanno patito oltre ogni misura, nel primo quadrimestre presenze turisti negli esercizi ricettivi a -85,6%. E il 2021 sarà ancora peggio Leggi su rainews (Di sabato 15 maggio 2021) Il presidente Bocca: imprese e lavoratori hanno patito oltre ogni misura, nel primo quadrimestreturisti negli esercizi ricettivi a -85,6%. E il 2021 sarà ancora peggio

Advertising

Agenzia_Ansa : Il 2020 anno nero per il turismo. 'Si è chiuso con una perdita di 233 milioni di presenze, equivalente ad un calo m… - RenzoCianchetti : RT @Agenzia_Ansa: Il 2020 anno nero per il turismo. 'Si è chiuso con una perdita di 233 milioni di presenze, equivalente ad un calo medio d… - VitaMimmo : RT @Agenzia_Ansa: Il 2020 anno nero per il turismo. 'Si è chiuso con una perdita di 233 milioni di presenze, equivalente ad un calo medio d… - alcinx : RT @Agenzia_Ansa: Il 2020 anno nero per il turismo. 'Si è chiuso con una perdita di 233 milioni di presenze, equivalente ad un calo medio d… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Il 2020 anno nero per il turismo. 'Si è chiuso con una perdita di 233 milioni di presenze, equivalente ad un calo medio d… -