Zorzi difende Belen dopo la frase di Michele Morrone

(Di venerdì 14 maggio 2021) TommasoRodriguezladicontro la showgirl. L’attore è finito nella buferaaver replicato in modo piuttosto duro a chi gli consigliava di iniziare una love story con l’ex moglie di Stefano De Martino. Nel corso di una diretta social,, star di 365 Giorni, ha replicato ad alcuni fan. “Alan mi consiglia di fidanzarmi con– ha commentato -. Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e e un c**o. Però chi lo sa…”. Unadura che ha scatenato la reazione dei fan della showgirl. La Rodriguez d’altronde ha alle spalle una lunga carriera, segnata da collaborazioni con brand internazionali e conduzioni. In tv, come su ...

Anche Tommasoè sceso in campo in prima persona per prendere le difese di Belen Rodriguez dopo che l'attore Michele Morrone - su TikTok - l'ha apertamente criticata. TommasoBelen Rodriguez Sta facendo il giro del web un breve video su TikTok in cui l'attore Michele Morrone, rispondendo ai suoi fan, ha affermato: 'Fidanzarmi con Belen Rodriguez? Allora.. il ...Ed ora arrivano le parole di Tommaso, chesenza mezzi termini Belen. Tra i due, lo ricordiamo, si parla di un presunto flirt che andrebbe avanti da anni, ma non ci sono mai state ...il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due tet*e e un cu*o. Però chi lo sa”. La frecciatina di Morrone non ha fatto piacere ai fan di Belen, che si sono scagl ...- MediasetPlay : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di domani. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! Tommaso Zorzi questo pomeriggio è intervenuto in difesa della modella argentina.