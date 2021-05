Zona gialla su tutto il territorio nazionale ad eccezione della Val d'Aosta (Di venerdì 14 maggio 2021) Il ministro Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che dispone i nuovi colori delle regioni italiane. Dal 17 maggio 19 regioni su 20 saranno in giallo. Nuovi colori delle regioni, da lunedì tutta Italia in giallo tranne la Valle d’Aosta su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 14 maggio 2021) Il ministro Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che dispone i nuovi colori delle regioni italiane. Dal 17 maggio 19 regioni su 20 saranno in giallo. Nuovi colori delle regioni, da lunedì tutta Italia in giallo tranne la Valle d’su Notizie.it.

