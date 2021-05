Zona gialla: piscine, bar, ristoranti, centri commerciali (nel weekend). Il calendario delle riaperture (Di venerdì 14 maggio 2021) Coprifuoco alle 23 e nuove riaperture in Zona gialla. Con i dati in costante calo e le vaccinazioni che avanzano, l'Italia della seconda metà di maggio non solo va verso un "giallo... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 14 maggio 2021) Coprifuoco alle 23 e nuovein. Con i dati in costante calo e le vaccinazioni che avanzano, l'Italia della seconda metà di maggio non solo va verso un "giallo...

Advertising

RaiNews : In calo anche l'incidenza: sotto quota 100 casi per centomila abitanti per la prima volta da ottobre #rt #covid - Giorgiolaporta : Ci hanno impedito di votare a maggio per evitare una strage. 9 giorni fa una folla di 30.000 persone ha invaso… - infoitinterno : Coronavirus, calano ancora ricoveri e incidenza: il Piemonte resta in zona gialla - infoitinterno : Lazio resta in zona gialla, Rt e malati gravi in calo - cinedax4 : @Mau_Romeo Quindi McKennie è autorizzato a fare festini in zona rossa, mentre Lukaku non può partecipare ad una cen… -