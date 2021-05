Zona gialla per tutta Italia tranne la Valle D’Aosta. In calo l’Indice Rt (Di venerdì 14 maggio 2021) Tutto il paese si muove verso la Zona gialla, solo la VdA resterebbe in arancione. Per Molise, Sardegna e Friuli potrebbe scattare la Zona bianca Tutto il Paese verso la Zona gialla tranne la Valle D’Aosta che dovrebbe rimanere in Zona arancione. L’incidenza dei nuovi casi è ancora in calo, addirittura in Molise, Sardegna e Friuli l’incidenza è sotto i 50 casi per 100mila abitanti. Se questo dato viene confermato per altre due settimane, insieme al rischio ‘basso’, per queste Regioni scatterebbe la Zona bianca. Brutte notizie per la Valle D’Aosta, il Presidente della Regione Lavavez aveva scritto al Ministro Speranza chiedendo di passare in Zona ... Leggi su zon (Di venerdì 14 maggio 2021) Tutto il paese si muove verso la, solo la VdA resterebbe in arancione. Per Molise, Sardegna e Friuli potrebbe scattare labianca Tutto il Paese verso lalache dovrebbe rimanere inarancione. L’incidenza dei nuovi casi è ancora in, addirittura in Molise, Sardegna e Friuli l’incidenza è sotto i 50 casi per 100mila abitanti. Se questo dato viene confermato per altre due settimane, insieme al rischio ‘basso’, per queste Regioni scatterebbe labianca. Brutte notizie per la, il Presidente della Regione Lavavez aveva scritto al Ministro Speranza chiedendo di passare in...

