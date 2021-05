Zona gialla Italia: ecco i nuovi colori delle regioni. La mappa (Di venerdì 14 maggio 2021) Tutta l'Italia è in Zona gialla con la sola eccezione della Valle d'Aosta che resta arancione. In giallo passano Sicilia e Sardegna . Nerssuna regione rossa e nemmeno bianca. Questo il quadro odierno ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Tutta l'è incon la sola eccezione della Valle d'Aosta che resta arancione. In giallo passano Sicilia e Sardegna . Nerssuna regione rossa e nemmeno bianca. Questo il quadro odierno ...

Advertising

UnioneSarda : #Sardegna - Zona gialla da lunedì, via libera a bar e ristoranti all’aperto: i dati sono da zona bianca - Regione_Sicilia : #Covid19, @Musumeci_Staff: la #Sicilia in zona gialla, intesa col ministro @robersperanza - - RaiNews : In calo anche l'incidenza: sotto quota 100 casi per centomila abitanti per la prima volta da ottobre #rt #covid - infoitsalute : Coronavirus, i dati di oggi: 7.567 positivi e 182 morti. Da lunedì Italia in zona gialla, tranne la Valle d'Aosta - AMilani94 : @emme_di È ancora arancione per la norma che impone almeno due settimane di permanenza in una data fascia di rischi… -