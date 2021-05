Zona gialla, coprifuoco, piscine e centri commerciali nel weekend: il calendario delle riaperture (Di venerdì 14 maggio 2021) coprifuoco alle 23 e nuove riaperture in Zona gialla. Con i dati in costante calo e le vaccinazioni che avanzano, l'Italia della seconda metà di maggio non solo va verso un "giallo... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 14 maggio 2021)alle 23 e nuovein. Con i dati in costante calo e le vaccinazioni che avanzano, l'Italia della seconda metà di maggio non solo va verso un "giallo...

Advertising

Giorgiolaporta : Ci hanno impedito di votare a maggio per evitare una strage. 9 giorni fa una folla di 30.000 persone ha invaso… - AlexZan87 : Emilia Romagna, zona arancione scampata: la fascia gialla non è in discussione - infoitinterno : Emilia Romagna, zona arancione scampata: la fascia gialla non è in discussione - infoitinterno : Zona gialla, regole per spostamenti e attività: differenze con l'arancione - infoitinterno : Colori regioni oggi: zona gialla, arancione e rossa dal 17 maggio. Chi cambia fascia -