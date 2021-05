Zidane lascia il Real Madrid | adesso Juventus o Nazionale francese?

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 14 maggio 2021) Zinedineha preso una decisione, al termine del campionato saluterà il. La stagione con i Blancos è stata altalenante, in Champions League è stata eliminata in semifinale, mentre in campionato rischia di doversi accontentarsi del secondo posto. E’ testa a testa con l’Atleticoper la vittoria della Liga ma i Colchoneros sono nettamente favoriti per il primo posto, tutto è nella mani della squadra di Simeone. Ilha dimostrato ancora una volta di essere un ottimo allenatore, è riuscito a riportare ad alti livelli ile negli ultimi giorni avrebbe preso una decisione per il futuro. Il futuro diFoto di Peter Powell / AnsaIl tecnicoufficializzerà il suo addio al ...