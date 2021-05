WTA Roma: Errani/Begu in semifinale in doppio (Di venerdì 14 maggio 2021) Nel giorno di Lorenzo Sonego sorride anche Sara Errani . La Romagnola (27 titoli in doppio in carriera, dei quali uno agli Internazionali BNL d'Italia) e la rumena Irina Camelia Begu, in tabellone ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) Nel giorno di Lorenzo Sonego sorride anche Sara. Lagnola (27 titoli inin carriera, dei quali uno agli Internazionali BNL d'Italia) e la rumena Irina Camelia, in tabellone ...

Ultime Notizie dalla rete : WTA Roma Barty si ritira, Gauff in semifinale ... n.15 del ranking e del seeding, campionessa in carica del Roland Garros, e l'ucraina Elina Svitolina, n.6 WTA e quinta testa di serie, già due volte regina di Roma (2017 e 2018). Quel che è certo è ...

WTA Roma, Halep: "Ho uno strappo al polpaccio sinistro, domani una risonanza per capire l'entità" • Ok Tennis oktennis WTA Roma: Barty, ritiro improvviso. Gauff in semifinale. Pliskova salva 3 match point contro Ostapenko Tennis | Featured, WTA | La giornata al Foro Italico è pessima, tra freddo, umidità e pioggia battente e ne ha fatto le spese Ashleigh Barty, che avanti 6-4 2-1 contro Cori Gauff ...

Tennis: Open d'Italia; Barty si ritira, Gauff in semifinale Mentre la gara sul centrale tra Novak Djokovic e Stefanos Tstitsipas non è ancora ripresa, alla Grand Stand Arena era ripartito il quarto di finale tra Cori Gauff e Ashleigh Barty che è concluso con i ...

