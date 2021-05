William e Kate, cambio nello staff: se ne va l’uomo che ha accusato di bullismo Meghan Markle (Di venerdì 14 maggio 2021) Addio illustre nello staff di casa Cambridge. Jason Knauf, amministratore delegato della Royal Foundation, a fine anno lascerà il suo incarico per trasferirsi all’estero. Il manager era al vertice della charity del principe William e di Kate Middleton dal settembre 2019, ma già in passato aveva ricoperto altri ruoli all’interno della royal family: è stato, ad esempio, capo della comunicazione di Harry e Meghan Markle durate il loro ultimo periodo a corte. Leggi su vanityfair (Di venerdì 14 maggio 2021) Addio illustre nello staff di casa Cambridge. Jason Knauf, amministratore delegato della Royal Foundation, a fine anno lascerà il suo incarico per trasferirsi all’estero. Il manager era al vertice della charity del principe William e di Kate Middleton dal settembre 2019, ma già in passato aveva ricoperto altri ruoli all’interno della royal family: è stato, ad esempio, capo della comunicazione di Harry e Meghan Markle durate il loro ultimo periodo a corte.

Advertising

vogue_italia : Il futuro della royal family passa anche dal tiro con l'arco. E dai camaleonti... - __moonrise : RT @goldensIumbers_: che poi a parte che lo sapevano già tutti MA A CHI VUOI CHE INTERESSI SE MARCELLO E LUDOVICA STANNO INSIEME NON SONO W… - m_paradisiaci : RT @goldensIumbers_: che poi a parte che lo sapevano già tutti MA A CHI VUOI CHE INTERESSI SE MARCELLO E LUDOVICA STANNO INSIEME NON SONO W… - infoitcultura : Kate Middleton, che «giocherebbe a ping pong per ore». Parola di William - infoitcultura : Kate Middleton duchessa tuttofare con look da scolaretta, ma con William d’Inghilterra… non passa -