WhatsApp, nuove regole privacy da 15 maggio: cosa cambia

Il giorno è arrivato. WhatsApp cambia le regole della privacy da sabato 15 maggio. Ogni utente è chiamato ad accettare le nuove condizioni e se non lo farà le funzioni dell'app verranno progressivamente limitate, finché dopo alcune settimane non sarà più possibile utilizzarla. Nessun account verrà quindi sospeso o eliminato immediatamente. L'intervento sarà graduale, come spiegato dal gruppo rispondendo a una serie di Faq sul suo sito. Che cosa succede il 15 maggio? Non sarà eliminato nessun account e non si perderanno funzionalità a seguito di questo aggiornamento. Continuerà a comparire la notifica che invita ad approvare le nuove condizioni. "Dopo aver dato a tutti il tempo necessario per controllare le informazioni presentate, ...

