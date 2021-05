We Are The People, ascolta l'inno di Euro 2021 (Di venerdì 14 maggio 2021) Originariamente previsto per giugno - luglio del 2020, il campionato Europeo di calcio è stato posticipato di un anno a causa della pandemia di Coronavirus e così è diventato Euro 2021 . ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Originariamente previsto per giugno - luglio del 2020, il campionatopeo di calcio è stato posticipato di un anno a causa della pandemia di Coronavirus e così è diventato. ...

Advertising

fladig : ? Un'imbarcazione con a bordo 19 persone è naufragata al largo della Tunisia. Al momento ci sarebbero 17 dispersi e… - giroditalia : ?? Behind the scenes of Stage 6, here are the most beautiful pictures ?? - giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - mikkanba : I CANT BREATHEHEKSJSKSJJSJDJD AHY ARE THE STAFF S FUNNY - ACMilan_KaKa22 : RT @FIGC: #EURO2020, svelato l'#inno ufficiale '#WeAreThePeople' di #MartinGarrix , #Bono e #TheEdge -