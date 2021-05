Vuoi cancellare Whatsapp? Ecco il risponditore automatico per avvisare i contatti che hai cambiato app (Di venerdì 14 maggio 2021) Whatsapp sta per introdurre il nuovo regolamento sulla privacy che ha suscitato tantissime critiche. Annunciato a gennaio, questa apertura allo scambio di dati con Facebook è stata percepita come un’imposizione da parte degli utenti che hanno abbandonato in massa l’app di messaggistica spostandosi su Telegram, Signal e altre applicazioni simili. Un danno importante che ha spinto il gruppo di Menlo Park a rimandare al 15 maggio l’introduzione delle nuove regole, pur non retrocedendo di una virgola: chi non le accetta avrà limitazioni nell’uso di Whatsapp a tal punto da rendere praticamente inutile l’account. Finora l’app di proprietà di Facebook si è salvata aggrappandosi al fatto di avere una platea da 2 miliardi di utenti che ha consentito a tutti di andare a colpo sicuro: se voglio tenermi in contatto con un amico o un parente, so già che al 99% avrà ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 14 maggio 2021)sta per introdurre il nuovo regolamento sulla privacy che ha suscitato tantissime critiche. Annunciato a gennaio, questa apertura allo scambio di dati con Facebook è stata percepita come un’imposizione da parte degli utenti che hanno abbandonato in massa l’app di messaggistica spostandosi su Telegram, Signal e altre applicazioni simili. Un danno importante che ha spinto il gruppo di Menlo Park a rimandare al 15 maggio l’introduzione delle nuove regole, pur non retrocedendo di una virgola: chi non le accetta avrà limitazioni nell’uso dia tal punto da rendere praticamente inutile l’account. Finora l’app di proprietà di Facebook si è salvata aggrappandosi al fatto di avere una platea da 2 miliardi di utenti che ha consentito a tutti di andare a colpo sicuro: se voglio tenermi in contatto con un amico o un parente, so già che al 99% avrà ...

Advertising

ICARVDI : @ 1aktdeniz puoi cancellare la storia quanto vuoi, it’s too late, l’abbiamo già vista - Svevaffanculo : @_harryxsmile_ devi copiare il testo dove c'è anche il video e poi incollarlo su un tweet e cancellare il testo e scrivere quello che vuoi - isthemoonlight : 'Un paese che vuole cancellare un altro paese dalla faccia della terra non merita un confronto politico' ma tutto… - sighflo : oggi sono riuscita a cancellare le nostre chat sai? un po’ per scordarmi di te si, ma anche per tornare a quando er… - Samee7radi : RT @JuventusOnly: ma so per certo che il colonizzatore sionista alla fine mollerà, perché nonostante le menzogne e il potere alla fine capi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vuoi cancellare Nove ore al giorno per 520 euro al mese, la 'vergognosa' offerta di lavoro a Quarto Poi non parliamo del turno spezzato, altri soldi per mangiare oppure se vuoi andare a casa altri ... Subissati dagli insulti, i geni (proprietari alimentari di Quarto, ndr) hanno dovuto cancellare il ...

Migliori app fotoritocco gratis, ecco quelle che puoi scaricare sul tuo smartphone Tantissimi parametri che possono far venire mal di testa , se non sei esperto o vuoi qualcosa che ... Usa la gomma per cancellare oggetti indesiderati o aggiungi filtri ed effetti speciali per ...

Vuoi cancellare Whatsapp? Ecco il risponditore automatico per avvisare i contatti che hai cambiato app GQ Italia Addio baracche a Messina, Musumeci esulta: “risorse necessario per cancellare una vergogna” Il governatore della Sicilia Nello Musumeci festeggia per la legge di risanamento per la città di Messina “Finalmente lo Stato fa la sua parte! Ho ringraziato personalmente ogg ...

Poi non parliamo del turno spezzato, altri soldi per mangiare oppure seandare a casa altri ... Subissati dagli insulti, i geni (proprietari alimentari di Quarto, ndr) hanno dovutoil ...Tantissimi parametri che possono far venire mal di testa , se non sei esperto oqualcosa che ... Usa la gomma peroggetti indesiderati o aggiungi filtri ed effetti speciali per ...Il governatore della Sicilia Nello Musumeci festeggia per la legge di risanamento per la città di Messina “Finalmente lo Stato fa la sua parte! Ho ringraziato personalmente ogg ...