Volley | Ivan Zaytsev capitano dell’Italia alle Olimpiadi Zar confermato nel ruolo

(Di venerdì 14 maggio 2021)sarà ildi Tokyo 2021. La conferma arriva direttamente dal CT Chicco Blengini durante la conferenza stampa in cui ha presentato la stagione degli azzurri. Lo Zar guiderà la Nazionale ai Giochi, proprio come aveva fatto durante l’ultima stagione in cui le Nazionali scesero in campo prima dell’emergenza sanitaria (2019, il sestetto conquistò il pass per la rassegna a cinque cerchi e partecipò agli Europei).ha vinto due medaglie(bronzo a Londra 2012, argento a Rio 2016) ed è salito sul podio degli Europei in tre occasioni. Il 32enne è reduce da una buona stagione in Russia con la casacca del Kuzbass Kemerovo e nella prossima stagione dovrebbe ...

Palleggiatori: Simone Giannelli,Davide Saitta; Opposto:Zaytsev (capitano), Luca Vettori;Schiacciatori: Osmany Juantorena, Jiri Kovar, Filippo Lanza,Daniele Lavia (in Vnl dall'8 giugno), Oleg ...' Il capitano per Tokyo saràZaytsev , per la VNL lo so ma non gliel'ho ancora detto ' ammette il Ct azzurro, rivelandone il nome: ' Riccardo Sbertoli '. Proprio quest'ultimo farà parte del ...Gianlorenzo "Chicco" Blengini ha svelato i piani per la stagione che culminerà con le Olimpiadi di Tokyo 2021. Il CT della Nazionale Italiana di volley maschile ha diviso la squadra in due gruppi. Il ...Volley, il Ct della Nazionale maschile Gianlorenzo Blengini ha raccontato come verrà organizzato l'avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020.