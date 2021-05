Volley, i convocati dell’Italia per i collegiali verso le Olimpiadi. Zaytsev e Juantorena guidano gli azzurri, c’è Kovar (Di venerdì 14 maggio 2021) Gianlorenzo “Chicco” Blengini ha svelato i piani per la stagione che culminerà con le Olimpiadi di Tokyo 2021. Il CT della Nazionale Italiana di Volley maschile ha diviso la squadra in due gruppi. Il primo si preparerà ai Giochi attraverso un serie di collegiali tra Roma e Cavalese, un altro parteciperà invece alla Nations League in programma a Rimini. In collegiale figurano gli elementi sulla carta più quotati. Il regista Simone Giannelli (Davide Saitta il secondo); l’opposto Ivan Zaytsev (Luca Vettori alle sue spalle); gli schiacciatori Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Jiri Kovar, Oleg Antonov, Daniele Lavia; i centrali Matteo Piano, Simone Anzani, Daniele Mazzone (presente anche la novità Marco Vitelli); il libero Massimo Colaci. Giannelli, ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Gianlorenzo “Chicco” Blengini ha svelato i piani per la stagione che culminerà con ledi Tokyo 2021. Il CT della Nazionale Italiana dimaschile ha diviso la squadra in due gruppi. Il primo si preparerà ai Giochi attraun serie ditra Roma e Cavalese, un altro parteciperà invece alla Nations League in programma a Rimini. In collegiale figurano gli elementi sulla carta più quotati. Il regista Simone Giannelli (Davide Saitta il secondo); l’opposto Ivan(Luca Vettori alle sue spalle); gli schiacciatori Osmany, Filippo Lanza, Jiri, Oleg Antonov, Daniele Lavia; i centrali Matteo Piano, Simone Anzani, Daniele Mazzone (presente anche la novità Marco Vitelli); il libero Massimo Colaci. Giannelli, ...

