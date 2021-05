Volley | Davide Mazzanti | “Aspettative mai rispettate alle Olimpiadi | ho trovato la soluzione L’antistress per Tokyo…”

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 maggio 2021) Torna l’appuntamento con2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della pallavolo. Ospite della trasmissione è, CT della Nazionale Italiana difemminile. Lesi avvicinano e anche la Nations League. Per questo motivo, l’natore azzurro ha pensato di creare due gruppi separati, ecco come ha motivato questa scelta: “Pensando al calendario della Nations League e a dove fosse posizionato rispetto, sia rispetto al calendario delle partite, abbiamo stilato una serie di pro e contro nel disputare la VNL e la cosa migliore che abbiamo pensato di fare è stato dividere i due gruppi. Dal punto di vista fisico, ci sono tante situazioni che dobbiamo gestire e con il ...