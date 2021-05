Voglia di vacanza e turismo sostenibile (Di venerdì 14 maggio 2021) Finalmente la tanto desiderata primavera, pronta a traghettarci verso la stagione più calda, ha fatto capolino nelle nostre giornate. E subito ci è venuta Voglia di gite fuori porta, di una mini vacanza e, per chi può, di ferie vere e proprie. Ci stiamo avvicinando al periodo dell’anno che aspettiamo di più. Quello dell’estate e delle giornate libere da impegni lavorativi: al mare, in montagna ma anche nelle città d’arte. Per toglierci il peso di un inverno troppo lungo e faticoso. Negli ultimi due anni non è stato facile programmare una vacanza. Non sapendo cosa ci saremmo dovuti aspettare da lì a pochi mesi. Ci siamo trattenuti nelle prenotazioni troppo anticipate e nel sognare una qualsiasi meta. Forse proprio per questo ora la nostra mente vola ancora più velocemente, immaginando e fantasticando le destinazioni. ... Leggi su distantimaunite (Di venerdì 14 maggio 2021) Finalmente la tanto desiderata primavera, pronta a traghettarci verso la stagione più calda, ha fatto capolino nelle nostre giornate. E subito ci è venutadi gite fuori porta, di una minie, per chi può, di ferie vere e proprie. Ci stiamo avvicinando al periodo dell’anno che aspettiamo di più. Quello dell’estate e delle giornate libere da impegni lavorativi: al mare, in montagna ma anche nelle città d’arte. Per toglierci il peso di un inverno troppo lungo e faticoso. Negli ultimi due anni non è stato facile programmare una. Non sapendo cosa ci saremmo dovuti aspettare da lì a pochi mesi. Ci siamo trattenuti nelle prenotazioni troppo anticipate e nel sognare una qualsiasi meta. Forse proprio per questo ora la nostra mente vola ancora più velocemente, immaginando e fantasticando le destinazioni. ...

Advertising

vincenzino80 : RT @vincenzino80: @luigidimaio @robersperanza Come mai tutta questa voglia di riaprire? Perchè non abolite il #coprifuoco ? Per venire in v… - vincenzino80 : @luigidimaio @robersperanza Come mai tutta questa voglia di riaprire? Perchè non abolite il #coprifuoco ? Per venir… - gimmi81 : @SimoneCosimi @GiovaQuez Sui giornali olandesi parlano di solo uno, corriere vedo dice doppio. Se è vero il doppio,… - GiusvaPulejo : Alle 16:30 se avete voglia di venire in vacanza a Messina questa estate mettete Rai 3. Puntata dedicata alla mia ci… - cnalombardia : ??? Voglia di vacanze? ??? Grazie alla nuova convenzione con Alpitour prenoti la tua vacanza ideale con il 10% di sco… -