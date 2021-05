Vladimir Luxuria crolla | il racconto straziante spiazza Serena Bortone

(Di venerdì 14 maggio 2021)ha intervistatoall’appuntamento di Oggi è un altro giorno di venerdì 14 maggio. L’ex deputata ha raccontato degli episodi molto forti. Venerdì 14 maggio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Leggi anche >ha parlato anche del delicato tema del bullismo a scuola. ' Se uscivo dalla classe, quando tornavo trovavo brutte offese scritte sul libro. Io strappavo le pagine, ma ...Ha parlato anche dei genitori Antonio e Maria Michela Guadagno,, ospite negli studi del programma in diretta su Rai Uno, Oggi è un altro giorno: "Inizialmente volevo cambiare " racconta l'ex politica parlando con la padrona di casa, Serena Bortone ...La lunga intervista di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno oggi è per Vladimir Luxuria che ha tanto da raccontare. Dalle domande per i più curiosi all’amore ma inevitabilmente si parla del passato ...Vladimir Luxuria è stata la prima ospite di Serena Bortone e della sua nuova puntata di Oggi è un altro giorno e proprio.