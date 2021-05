Vladimir Luxuria | chi è | età | carriera | vero nome | altezza | Instagram | figli | chi è il fidanzato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche: chi è, età,, nasce coldi Wladimiro Guadagno e ha vissuto a Foggia dove è nata nel 1965: qui ha iniziato la suaartistica e ha organizzato le prime feste alla discoteca Dirty Dixi Club. Nel 1985 si è trasferita a Roma e si è laureata all’Università La Sapienza in lingue e letterature straniere con 110 e lode. Alla fine degli anni ’80 ha inizio il suo impegno nel movimento per i diritti della comunità LGBT ed entra a far parte del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli: ...