Virtus Bologna-Treviso oggi: orario, tv, programma, streaming gara-2 Playoff Serie A basket (Di venerdì 14 maggio 2021) La Segafredo Virtus Bologna e la De Longhi Treviso torneranno in campo questa sera, alle 20.45, per gara 2 dei quarti di finale dei Playoff 2021 di Serie A basket. I due sodalizi si sono sfidati ieri e ad avere la meglio sono state le V-Nere, le quali si sono imposte con un nettissimo 91-72. Marco Belinelli e Julian Gamble hanno letteralmente dominato la sfida, mentre Treviso non è riuscita a trovare il modo per limitare l’attacco avversario. Per il sodalizio della Marca, del resto, non poteva esserci peggior avversario che la Virtus Bologna. Treviso, infatti, è una squadra che ha un buonissimo attacco, ma la difesa non è propriamente granitica. Contro una squadra come la Virtus, piena ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) La Segafredoe la De Longhitorneranno in campo questa sera, alle 20.45, per2 dei quarti di finale dei2021 di. I due sodalizi si sono sfidati ieri e ad avere la meglio sono state le V-Nere, le quali si sono imposte con un nettissimo 91-72. Marco Belinelli e Julian Gamble hanno letteralmente dominato la sfida, mentrenon è riuscita a trovare il modo per limitare l’attacco avversario. Per il sodalizio della Marca, del resto, non poteva esserci peggior avversario che la, infatti, è una squadra che ha un buonissimo attacco, ma la difesa non è propriamente granitica. Contro una squadra come la, piena ...

