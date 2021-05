Virtus Bologna-Treviso oggi in tv | orario e diretta streaming basket gara-2 Playoff Serie A1 2020 2021

(Di venerdì 14 maggio 2021) Segafredoe De’Longhisi sfidano in-2 delladi quarti di finale deidiA1. Le V nere tra le mura amiche si sono aggiudicate il primo atto contro i trevigiani che non sono riusciti ad opporre resistenza. Venerdì 14 maggio alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire intv su Rai Sport ed in livesu Eurosport Player e Discovery +. LIVE –-2A1RISULTATO IN(sportface.it) SportFace.

... mentre i rossoblu a - 1 sono attesi dal derby contro laEntella. Nel gruppo 2 situazione ... Nel girone 5 si affrontano le due squadre in vetta, Sassuolo e, con i rossoblu a - 2 ma con ...DIRETTATREVISO: BIS CASALINGO?Treviso, diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Guido Giovannetti e Giulio Pepponi, si gioca alle ore 20.45 di stasera, venerdì 14 maggio 2021, ...Nella prima gara della serie tra Virtus Segafredo Bologna e DèLonghi Treviso Bologna ha realizzato il nuovo record societario per assist nei playoff. La Virtus ha chiuso con 29 assist ...Partita in equilibrio per gran parte del tempo, poi la qualità della Virtus esce fuori. Oggi già in campo per Gara 2 ...