Villa Arconati riapre | domenica appuntamento alla piccola Versailles milanese

Bollate (Milano), 14 maggio 2021 -riparte , domenica 16 maggio, nella forma migliore. Durato un lustro è finalmente terminato l'imponente restauro della facciata settecentesca , trionfo del più elegante barocchetto ...Ufficialmente la novità della riapertura al pubblico diFAR questa domenica - i cancelli come per tutti gli edifici museali sono rimasti chiusi per un tempo infinito - è il restauro della settecentesca facciata Ovest, quella sulla strada per ...Bollate, tolti i ponteggi alla facciata dopo 5 anni di lavori. Apre per la prima volta al pubblico la biblioteca restaurata. Visite guidate dalle 11 alle 19 ...Porte aperte da domenica 16 maggio, tutte le domeniche dalle 11 alle 19 (ultimo ingresso ore 17.30). E per la prima volta si potrà accedere alla sala della Biblioteca ...