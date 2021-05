Vigorito: 'Il Benevento spererà fino alla fine' (Di venerdì 14 maggio 2021) Benevento - " Speriamo che il Benevento possa fare le ultime due partite in maniera diversa rispetto a quello che ha fatto nelle ultime quindici. Vogliamo giocarci la salvezza fino al 180' minuto ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 14 maggio 2021)- " Speriamo che ilpossa fare le ultime due partite in maniera diversa rispetto a quello che ha fatto nelle ultime quindici. Vogliamo giocarci la salvezzaal 180' minuto ...

Advertising

DiMarzio : #BeneventoCagliari | La rabbia di #Vigorito dopo il rigore tolto col VAR - capuanogio : “Tutti sanno che #Mazzoleni è messo lì sempre per ammazzare le squadre del Sud” #Vigorito (presidente #Benevento 9 maggio 2021) - sportli26181512 : Vigorito: 'Il Benevento spererà fino alla fine': Il presidente sannita: 'Le valutazioni le faremo dopo l'ultima gar… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BENEVENTO - Vigorito: 'Vogliamo giocarci la salvezza fino al 180esimo minuto, non lavoriamo per un anno per arrenderci… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BENEVENTO - Vigorito: 'Vogliamo giocarci la salvezza fino al 180esimo minuto, non lavoriamo per un anno per arrenderci… -