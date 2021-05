Vigorito | “Crediamo alla salvezza Lotteremo fino alla fine”

(Di venerdì 14 maggio 2021) “Speriamo che il Benevento possa fare le ultime due partite in maniera diversa rispetto a quello che ha fatto nelle ultime quindici. Vogliamo giocarci laal 180mo minuto perché non lavoriamo per un anno per arrenderci l’ultimo giorno. Speriamo anche di arrivarci perché tra le varie combinazioni che noi, addetti ai lavori e tifosi, ci siamo studiati, c’è anche quella che il campionato possa finire già mercoledì e rendere dunque inutile la trasferta di Torino. Mi auguro di poter vivere questo campionato e continuare a sperare. Quando poi la sirena suonerà faremo le nostre valutazioni”. Lo ha detto il presidente del Benevento Calcio, Oreste, che è anche presidente di Confindustria Benevento, a margine dell’inaugurazione dell’hub ...

Advertising

gi0de : @Marco_viscomi @CaveloX9 @MarzianoAnsioso ???? Ci crediamo molto. Isolani, non sud. Pero Vigorito ha sparato cazzate… -

Ultime Notizie dalla rete : Vigorito Crediamo

alfredopedulla.com

Noi supportiamo la tesi diche ci sia un disegno sportivo contro il Meridione. Il Napoli messo fuori dalla corsa scudetto non solo a causa dei propri mali, Infortuni, Covid etc. ...Ma se una persona come, che in 15 anni non si è mai lamentato una volta, perde la brocca ... ai ragazzi ho solo detto che sono orgoglioso di loro e che ciancora in queste ultime tre ...Il politico di lungo corso, attualmente sindaco di Benevento, torna sull’episodio accaduto domenica: “Ci sentiamo avviliti” Clemente Mastella proprio non ci sta. Il sindaco di Benevento – intercettato ..."Uno ha un carattere di puntiglioso orgoglio. L'altro di un imprenditore che non può correre dietro agli umori. Ma agli interessi..." A "Marte Sport Live", ...