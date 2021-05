Vietri: Lavori sul costone a rischio idrogeologico (Di venerdì 14 maggio 2021) Stanno destando non poco scalpore i Lavori di scavo che si stanno realizzando nella zona della cosiddetta “Petrara” a Marina di Vietri. Escavatori ed operai imperversano da giorni sul costone che insiste sull’area dove c’è il rinomato stabilimento balneare “La Ciurma”, di fronte a noti faraglioni “i due fratelli”, per un non ben precisato intervento. Lo stabilimento non c’entra nulla, è l’area attigua che starebbe per essere trasformata. L’intervento è descritto perfettamente nel cartello di comunicazione di inizio Lavori dove campeggia la scritta “pulizia del suolo – opere di decoro urbano” che significa tutto e niente, dove soprattutto non si comprende quali siano queste opere di decoro urbano se non vi è e non vi può essere nessun permesso a costruire. In particolar modo la presenza di escavatori che hanno operato ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 14 maggio 2021) Stanno destando non poco scalpore idi scavo che si stanno realizzando nella zona della cosiddetta “Petrara” a Marina di. Escavatori ed operai imperversano da giorni sulche insiste sull’area dove c’è il rinomato stabilimento balneare “La Ciurma”, di fronte a noti faraglioni “i due fratelli”, per un non ben precisato intervento. Lo stabilimento non c’entra nulla, è l’area attigua che starebbe per essere trasformata. L’intervento è descritto perfettamente nel cartello di comunicazione di iniziodove campeggia la scritta “pulizia del suolo – opere di decoro urbano” che significa tutto e niente, dove soprattutto non si comprende quali siano queste opere di decoro urbano se non vi è e non vi può essere nessun permesso a costruire. In particolar modo la presenza di escavatori che hanno operato ...

