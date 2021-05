**Videogiochi: Franceschini firma il nuovo decreto per il tax credit** (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha firmato, di concerto con il ministro dell’Economia Daniele Franco, il decreto con le disposizioni applicative del credito d’imposta per le imprese di produzione di videogiochi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Il ministro della Cultura, Dario, hato, di concerto con il ministro dell’Economia Daniele Franco, ilcon le disposizioni applicative del credito d’imposta per le imprese di produzione di videogiochi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

